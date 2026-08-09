Розгортання виробництва Patriot Україною займе від 12 місяців, - Зеленський

Через бюрократію розгортання виробництва систем ППО Patriot Україною займе від 12 місяців до кількох років. Не варто забувати, що для цього також потрібне отримання ліцензії від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю "Єдиним новинам".

За словами Зеленського, політичне рішення про передачу Україні необхідних ліцензій уже ухвалено Вашингтоном, але його реалізація потребує проходження відповідних. бюрократичних процедур.

"Рішення є. Воно було ухвалене президентом Сполучених Штатів та іншими важливими державними інститутами Америки. Україна має отримати відповідні ліцензії", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що в умовах повномасштабної війни Україна змушена максимально скорочувати процедури, які затримують зміцнення її обороноздатності.

У той же час у США, Європі та інших країнах діють усталені правила, які не завжди можна швидко обійти.

"Бюрократія, як я вже сказав, пожирає життя, тому що пожирає час", – сказав Зеленський.

Ще президент каже – саме процедурні питання можуть суттєво вплинути на терміни налагодження виробництва озброєнь та систем ППО.

"Бюрократія – це впровадження систем, виробництво систем ППО, що займає від 12 місяців до кількох років. Це, в принципі, ось така історія", – пояснив він.

Терміни виробництва ракет для Patriot

Зеленський заявив, що терміни запуску виробництва ракет для систем Patriot в Україні насамперед залежатимуть від того, яку частину технологічного циклу вдасться локалізувати безпосередньо в країні.

За його словами, США не передають одній державі повний цикл виробництва ракети "від початку до кінця". Виготовлення окремих компонентів розподілено між кількома країнами.

Саме тому Україна прагне отримати максимально можливу кількість виробничих компонентів, щоб знизити залежність від складного ланцюжка постачання через кілька європейських держав.

"Якщо йдеться про 3, 4, 5 європейські країни, то це дуже складно. Чому? Знову бюрократія, знову потрібен діалог", - пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що цей фактор може безпосередньо вплинути на швидкість запуску виробництва в Україні. Як приклад він навів Німеччину, де розгортання виробництва ракет Patriot за американською ліцензією зайняло понад два роки.

При цьому йдеться про виробництво ракет PAC-2, а не антибалістичних PAC-3, виробництво яких Україна прагне налагодити.

"Щодо виробництва в Україні, як я вже сказав, терміни залежатимуть в основному від партнерства. Що нам запропонують?" - наголосив глава держави.

Зеленський пояснив, чому Україна хоче максимально скоротити залежність від виробництва в інших європейських країнах. За його словами, політичні процеси, вибори чи зміна суспільних настроїв можуть створювати ризики для постачання критично важливого озброєння.

"Дуже хочеться, незалежно від політики. Ось що ми робимо", - підсумував президент.