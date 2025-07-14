Перед 18-м пакетом санкцій ЄС проти Росії виникла нова перешкода, - Politico

Мальта виступила проти встановлення межі ціни на російський експорт енергоносіїв на рівні 15% від ринкової у 18-му пакеті санкцій Європейського союзу (ЄС) проти Російської Федерації (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як відзначає Politico, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив надію на те, ЄС пом'якшить наслідки запропонованої заборони на російський газ й він підтримає новий пакет санкцій проти Росії, коли міністри закордонних справ ЄС зберуться в Брюсселі.
"Ми хочемо вирішити це питання до вівторка, оскільки напруга зростає з усіх боків", - заявив він.
Втім, перед пакетом санкцій виникла нова перешкода - Мальта.
"Під час засідання Coreper у неділю вона (Мальта, - ред.) висловила заперечення проти пропозиції Комісії встановити верхню межу ціни на російський експорт енергоносіїв на рівні 15% від ринкової ціни", - пише Politio з посиланням на неназваного європейського дипломата.
10 червня Єврокомісія представила черговий пакет санкцій проти Росії, спрямований на зменшення її доходів від енергоресурсів, фінансової системи та оборонної галузі. Проте незабаром Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати ці обмеження, аргументуючи це прагненням зберегти доступ до дешевих російських нафти й газу.
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава готова зняти вето лише за умови, що ЄС гарантує мінімізацію негативних наслідків відмови від російських енергоносіїв. Утім, 9 липня через позицію Словаччини послам ЄС знову не вдалося погодити санкційний пакет.
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