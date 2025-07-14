Перед 18-м пакетом санкцій ЄС проти Росії виникла нова перешкода, - Politico

Як відзначає Politico, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив надію на те, ЄС пом'якшить наслідки запропонованої заборони на російський газ й він підтримає новий пакет санкцій проти Росії, коли міністри закордонних справ ЄС зберуться в Брюсселі.

"Ми хочемо вирішити це питання до вівторка, оскільки напруга зростає з усіх боків", - заявив він.

Втім, перед пакетом санкцій виникла нова перешкода - Мальта.

"Під час засідання Coreper у неділю вона (Мальта, - ред.) висловила заперечення проти пропозиції Комісії встановити верхню межу ціни на російський експорт енергоносіїв на рівні 15% від ринкової ціни", - пише Politio з посиланням на неназваного європейського дипломата.