Перед 18-м пакетом санкций ЕС против России возникло новое препятствие, - Politico

Как отмечает Politico, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на то, ЕС смягчит последствия предложенного запрета на российский газ и он поддержит новый пакет санкций против России, когда министры иностранных дел ЕС соберутся в Брюсселе.

"Мы хотим решить этот вопрос до вторника, поскольку напряжение растет со всех сторон", - заявил он.

Впрочем, перед пакетом санкций возникло новое препятствие - Мальта.

"Во время заседания Coreper в воскресенье она (Мальта, - ред.) выразила возражения против предложения Комиссии установить верхний предел цены на российский экспорт энергоносителей на уровне 15% от рыночной цены", - пишет Politio со ссылкой на неназванного европейского дипломата.