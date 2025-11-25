Перебои со светом, горит высотка на Печерске: последствия массированного обстрела Киева

В некоторых районах Киева перебои с энерго- и водоснабжением. Обломки попали в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Виталия Кличко в Telegram и начальника КГГА Тимура Ткаченко.

О перебоях с водой и светом в некоторых районах столицы на фоне масштабного ракетного обстрела сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Впоследствии он информировал о попадании обломков в жилой дом на Печерске.

"На уровне 6-7 этажей пожар. Экстренные службы направляются на место", - уточнил он.

Позже Виталий Кличко сообщил, что горит также на уровне 4-5 этажей.

"В Печерском районе в 22-х этажном жилом доме пожар также на уровне 4-5 этажей. Экстренные службы работают на месте", - написал он.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко информировал, что администрация города продолжает фиксировать сообщения о последствиях атаки на нескольких локациях на правом и левом берегу.

Обновлено в 02:25

Виталий Кличко сообщил, что с 22-х этажного жилого дома на Печерске эвакуируют жителей.

В доме разрушения на уровне 4-7 этажей и пожар.

Обновлено в 02:35

Тимур Ткаченко сообщил о пожаре на верхних этажах жилой 9-этажки в Днепровском районе столицы.