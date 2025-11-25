ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Перебои со светом, горит высотка на Печерске: последствия массированного обстрела Киева

Киев, Вторник 25 ноября 2025 02:19
UA EN RU
Перебои со светом, горит высотка на Печерске: последствия массированного обстрела Киева Фото: ГСЧС Украины (Facebook Сергей Крук)
Автор: Марина Балабан

В некоторых районах Киева перебои с энерго- и водоснабжением. Обломки попали в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Виталия Кличко в Telegram и начальника КГГА Тимура Ткаченко.

О перебоях с водой и светом в некоторых районах столицы на фоне масштабного ракетного обстрела сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Впоследствии он информировал о попадании обломков в жилой дом на Печерске.

"На уровне 6-7 этажей пожар. Экстренные службы направляются на место", - уточнил он.

Позже Виталий Кличко сообщил, что горит также на уровне 4-5 этажей.

"В Печерском районе в 22-х этажном жилом доме пожар также на уровне 4-5 этажей. Экстренные службы работают на месте", - написал он.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко информировал, что администрация города продолжает фиксировать сообщения о последствиях атаки на нескольких локациях на правом и левом берегу.

Обновлено в 02:25

Виталий Кличко сообщил, что с 22-х этажного жилого дома на Печерске эвакуируют жителей.

В доме разрушения на уровне 4-7 этажей и пожар.

Обновлено в 02:35

Тимур Ткаченко сообщил о пожаре на верхних этажах жилой 9-этажки в Днепровском районе столицы.

Масштабная атака на Киев

В ночь на 25 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за российской атаки.

Позже были зафиксированы взрывы в Киеве.

По данным Воздушных сил ВСУ, из района Новороссийска были выпущены крылатые ракеты "Калибр", "Кинжалы" и баллистические ракеты.

Городской голова Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Ракеты
Новости
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины