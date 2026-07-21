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Pepco відкриє в Україні перші чотири магазини: названо міста

17:30 21.07.2026 Вт
2 хв
Україна стане 20-м ринком для Pepco, яка планує запустити перші магазини вже цього року
aimg Олег Хомчук
Pepco вже розпочала набір працівників для нових магазинів

Польська мережа дискаунтерів Pepco визначила перші міста, де відкриє свої магазини в Україні. Перші торгові точки запрацюють у Києві, Чернівцях, Мукачевому та Тернополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Асоціації ритейлерів України.

Головне:

  • Pepco відкриє перші чотири магазини в Україні – вони з'являться у Києві, Чернівцях, Мукачевому та Тернополі.
  • Компанія вже готується до запуску – триває облаштування магазинів і набір персоналу.
  • Україна стане 20-м ринком для Pepco – мережа працює у 19 країнах Європи та налічує понад 4 тис. магазинів.
  • Pepco планує зайняти нішу товарів для дому та декору, яка після виходу IKEA фактично залишилася без найбільшого міжнародного гравця.

Як зазначили в пресслужбі Pepco, визначення перших локацій є наступним етапом підготовки до виходу на український ринок у другій половині 2026 року.

"Зараз ми зосереджені на ретельній підготовці цих перших магазинів, адаптації наших операційних процесів до місцевих умов і потреб покупців", – заявив country manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.

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За його словами, компанія розраховує, що формат магазинів із доступним одягом і товарами для дому відповідатиме попиту українських споживачів. Близько 30% асортименту становлять товари для дому, 25% – одяг для дітей, а 21% – одяг для дорослих.

Одночасно Pepco розпочала набір працівників для нових магазинів. Вакансії вже опубліковані на спеціалізованих ресурсах із працевлаштування.

Україна стане для польської Pepco 20-м ринком присутності. Компанія працює з 1999 року, управляє більш ніж 4 тис. магазинів у 19 країнах Європи та входить до складу Pepco Group.

Нагадаємо, Pepco раніше заявляла, що планує охопити в Україні сегмент товарів для дому та декору, який після відходу шведської IKEA фактично залишився без найбільшого міжнародного гравця.

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