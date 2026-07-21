Pepco откроет в Украине первые четыре магазина: названы города

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Pepco откроет первые четыре магазина в Украине – они появятся в Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе.

– они появятся в Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе. Компания уже готовится к запуску – идет обустройство магазинов и набор персонала.

– идет обустройство магазинов и набор персонала. Украина станет 20 рынком для Pepco – сеть работает в 19 странах Европы и насчитывает более 4 тыс. магазинов.

– сеть работает в 19 странах Европы и насчитывает более 4 тыс. магазинов. Pepco планирует занять нишу товаров для дома и декора , после выхода IKEA фактически осталась без крупнейшего международного игрока.

Как отметили в пресс-службе Pepco, определение первых локаций является следующим этапом подготовки к выходу на украинский рынок во второй половине 2026 года.

"Сейчас мы сосредоточены на тщательной подготовке этих первых магазинов, адаптации наших операционных процессов к местным условиям и потребностям покупателей", – заявил country manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.

По его словам, компания рассчитывает, что формат магазинов с доступной одеждой и товарами для дома будет отвечать спросу украинских потребителей. Около 30% ассортимента составляют товары для дома, 25% – одежда для детей, а 21% – одежда для взрослых.

Одновременно Pepco приступила к набору работников для новых магазинов. Вакансии уже опубликованы на специализированных ресурсах по трудоустройству.

Украина станет для польского Pepco 20-м рынком присутствия. Компания работает с 1999 года, управляет более 4 тыс. магазинов в 19 странах Европы и входит в состав Pepco Group.

Напомним, Pepco ранее заявляла, что планирует охватить в Украине сегмент товаров для дома и декора, после ухода шведской IKEA фактически остался без крупнейшего международного игрока.