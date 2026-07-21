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Pepco откроет в Украине первые четыре магазина: названы города

17:30 21.07.2026 Вт
2 мин
Украина станет 20-м рынком для Pepco, которая планирует запустить первые магазины уже в этом году
aimg Олег Хомчук
Pepco уже приступила к набору работников для новых магазинов

Польская сеть дискаунтеров Pepco определила первые города, где откроет магазины в Украине. Первые торговые точки заработают в Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ассоциации ритейлеров Украины.

Главное :

  • Pepco откроет первые четыре магазина в Украине – они появятся в Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе.
  • Компания уже готовится к запуску – идет обустройство магазинов и набор персонала.
  • Украина станет 20 рынком для Pepco – сеть работает в 19 странах Европы и насчитывает более 4 тыс. магазинов.
  • Pepco планирует занять нишу товаров для дома и декора , после выхода IKEA фактически осталась без крупнейшего международного игрока.

Как отметили в пресс-службе Pepco, определение первых локаций является следующим этапом подготовки к выходу на украинский рынок во второй половине 2026 года.

"Сейчас мы сосредоточены на тщательной подготовке этих первых магазинов, адаптации наших операционных процессов к местным условиям и потребностям покупателей", – заявил country manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.

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По его словам, компания рассчитывает, что формат магазинов с доступной одеждой и товарами для дома будет отвечать спросу украинских потребителей. Около 30% ассортимента составляют товары для дома, 25% – одежда для детей, а 21% – одежда для взрослых.

Одновременно Pepco приступила к набору работников для новых магазинов. Вакансии уже опубликованы на специализированных ресурсах по трудоустройству.

Украина станет для польского Pepco 20-м рынком присутствия. Компания работает с 1999 года, управляет более 4 тыс. магазинов в 19 странах Европы и входит в состав Pepco Group.

Напомним, Pepco ранее заявляла, что планирует охватить в Украине сегмент товаров для дома и декора, после ухода шведской IKEA фактически остался без крупнейшего международного игрока.

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