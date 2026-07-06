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В Україні може з’явитися "заміна" IKEA з Польщі: що відомо про нову мережу

11:52 06.07.2026 Пн
2 хв
Коли в Україні запрацює ритейл-гігант Pepco та який в нього основний асортимент?
aimg Олег Хомчук
В Україні може з’явитися "заміна" IKEA з Польщі: що відомо про нову мережу Pepco планує скористатися відсутністю шведського ритейлера IKEA (фото: пресслужба Pepco)
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Велика польська торгівельна мережа Pepco Group готується до експансії на український ринок. Компанія планує охопити нішу товарів для дому та декору, в якій раніше лідирувала шведська мережа IKEA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву операційного директора Pepco у Центральній та Східній Європі Марціна Станка виданню LIGA.net.

За його словами, бренд має намір скористатися тим, що IKEA досі не відновила діяльність в Україні. Попри те, що Pepco пропонує менший асортимент великих меблів, обидва ритейлери суттєво перетинаються в сегменті текстилю, декору та посуду, працюючи у демократичній ціновій категорії.

"Є продукція, подібна до IKEA. А як ми знаємо, IKEA ще не повернулася в Україну, тож Pepco цілком претендує на цю нішу", – сказав Станко.

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Запуск перших торгових точок Pepco в Україні заплановано на жовтень 2026 року. Наразі два українських міста конкурують за право відкриття дебютного магазину. Україна стане 20-м європейським ринком для польської групи.

Фінансові показники та масштаби бізнесу Pepco

Pepco Group заснована у 1999 році. На сьогодні мережа об'єднує понад 4 000 магазинів у 18 країнах Європи, обслуговуючи понад 36 мільйонів покупців щомісяця.

Згідно з фінансовими звітами, за підсумками 2025 року група продемонструвала стабільне зростання:

  • виторг збільшився на 8,7% і досяг 4,5 млрд євро.
  • чистий прибуток зріс на 19,7%, склавши 219 млн євро.

Кількість магазинів Pepco в різних країнах (зображення: pepco.eu)Кількість магазинів Pepco в різних країнах (зображення: pepco.eu)

Нагадаємо, шведська корпорація IKEA наразі відкладає повернення до України після припинення роботи в 2022 році. Керівництво компанії досі не визначило конкретних термінів ухвалення рішення щодо безпечного відновлення роботи своїх магазинів.

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