UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Пензу атакували невідомі дрони: горить нафтобаза

Фото: пожежник МНС РФ (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

У російському місті Пенза внаслідок атаки невідомих безпілотників виникло займання на нафтобазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та губернатора Пензенської області.

Повідомляється, що в ніч на 23 січня у небі над Пензенською областю були помічені невідомі дрони. 

Згодом почала з'являтись інформація про пожежу на місцевій нафтобазі.

Губернатор регіону Олег Мельниченко написав у соцмережах, що близько 4 години ранку в результаті атаки дрона "сталося загоряння" на нафтобазі в Пензі.

"Загоряння" гасили 46 пожежників і 14 одиниць техніки.

Проукраїнський Telegram-канал  Exilenova+ публікував відео пожежі.

 

 

Атаки на Пензу

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2025 року в російському місті Пенза серія вибухів вивела з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін. У результаті зупинили роботу дві труби магістрального нафтопроводу з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу.

На тій же ділянці було пошкоджено ще дві труби регіонального газопроводу. Як зазначається, уражені нафтопровід і газогін використовувалися для забезпечення роботи військових об’єктів РФ, задіяних у війні проти України.

Невдовзі після вибухів місцеві медіа почали поширювати заяви про нібито "планові навчання" на нафтогазовій інфраструктурі за участю екстрених і спеціалізованих служб. Таким чином російська влада намагалася замаскувати справжні обставини події.

Також у серпні повідомлялось, що дрони атакували Пензу і Самарську область. Внаслідок ударів виникла пожежа в районі НПЗ і на території двох оборонних підприємств.

Варто зазначити, АТ "Виробниче об'єднання "Електроприбор" розміщене у Пензі та пов'язане з оборонним сектором і реалізацією державного оборонного замовлення РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДрони