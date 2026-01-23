Пензу атаковали неизвестные дроны: горит нефтебаза

Сообщается, что в ночь на 23 января в небе над Пензенской областью были замечены неизвестные дроны.

Впоследствии начала появляться информация о пожаре на местной нефтебазе.

Губернатор региона Олег Мельниченко написал в соцсетях, что около 4 часов утра в результате атаки дрона "произошло возгорание" на нефтебазе в Пензе.

"Возгорание" тушили 46 пожарных и 14 единиц техники.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ публиковал видео пожара.