ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Пензу атакували невідомі дрони: горить нафтобаза

Росія, П'ятниця 23 січня 2026 06:45
UA EN RU
Пензу атакували невідомі дрони: горить нафтобаза Фото: пожежник МНС РФ (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

У російському місті Пенза внаслідок атаки невідомих безпілотників виникло займання на нафтобазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та губернатора Пензенської області.

Повідомляється, що в ніч на 23 січня у небі над Пензенською областю були помічені невідомі дрони.

Згодом почала з'являтись інформація про пожежу на місцевій нафтобазі.

Губернатор регіону Олег Мельниченко написав у соцмережах, що близько 4 години ранку в результаті атаки дрона "сталося загоряння" на нафтобазі в Пензі.

"Загоряння" гасили 46 пожежників і 14 одиниць техніки.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ публікував відео пожежі.

Атаки на Пензу

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2025 року в російському місті Пенза серія вибухів вивела з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін. У результаті зупинили роботу дві труби магістрального нафтопроводу з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу.

На тій же ділянці було пошкоджено ще дві труби регіонального газопроводу. Як зазначається, уражені нафтопровід і газогін використовувалися для забезпечення роботи військових об’єктів РФ, задіяних у війні проти України.

Невдовзі після вибухів місцеві медіа почали поширювати заяви про нібито "планові навчання" на нафтогазовій інфраструктурі за участю екстрених і спеціалізованих служб. Таким чином російська влада намагалася замаскувати справжні обставини події.

Також у серпні повідомлялось, що дрони атакували Пензу і Самарську область. Внаслідок ударів виникла пожежа в районі НПЗ і на території двох оборонних підприємств.

Варто зазначити, АТ "Виробниче об'єднання "Електроприбор" розміщене у Пензі та пов'язане з оборонним сектором і реалізацією державного оборонного замовлення РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дрони
Новини
Сьогодні був найважчий день для енергетики з часів блекауту 2022 року, - Шмигаль
Сьогодні був найважчий день для енергетики з часів блекауту 2022 року, - Шмигаль
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів