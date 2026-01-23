Пензу атакували невідомі дрони: горить нафтобаза

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та губернатора Пензенської області.

Губернатор регіону Олег Мельниченко написав у соцмережах, що близько 4 години ранку в результаті атаки дрона "сталося загоряння" на нафтобазі в Пензі.

Повідомляється, що в ніч на 23 січня у небі над Пензенською областю були помічені невідомі дрони.

Атаки на Пензу

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2025 року в російському місті Пенза серія вибухів вивела з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін. У результаті зупинили роботу дві труби магістрального нафтопроводу з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу.

На тій же ділянці було пошкоджено ще дві труби регіонального газопроводу. Як зазначається, уражені нафтопровід і газогін використовувалися для забезпечення роботи військових об’єктів РФ, задіяних у війні проти України.

Невдовзі після вибухів місцеві медіа почали поширювати заяви про нібито "планові навчання" на нафтогазовій інфраструктурі за участю екстрених і спеціалізованих служб. Таким чином російська влада намагалася замаскувати справжні обставини події.

Також у серпні повідомлялось, що дрони атакували Пензу і Самарську область. Внаслідок ударів виникла пожежа в районі НПЗ і на території двох оборонних підприємств.

Варто зазначити, АТ "Виробниче об'єднання "Електроприбор" розміщене у Пензі та пов'язане з оборонним сектором і реалізацією державного оборонного замовлення РФ.