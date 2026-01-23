ua en ru
Пензу атаковали неизвестные дроны: горит нефтебаза

Россия, Пятница 23 января 2026 06:45
Пензу атаковали неизвестные дроны: горит нефтебаза Фото: пожарник МЧС РФ (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

В российском городе Пенза в результате атаки неизвестных беспилотников возникло возгорание на нефтебазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и губернатора Пензенской области.

Сообщается, что в ночь на 23 января в небе над Пензенской областью были замечены неизвестные дроны.

Впоследствии начала появляться информация о пожаре на местной нефтебазе.

Губернатор региона Олег Мельниченко написал в соцсетях, что около 4 часов утра в результате атаки дрона "произошло возгорание" на нефтебазе в Пензе.

"Возгорание" тушили 46 пожарных и 14 единиц техники.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ публиковал видео пожара.

Атаки на Пензу

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2025 года в российском городе Пенза серия взрывов вывела из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод. В результате остановили работу две трубы магистрального нефтепровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки.

На том же участке были повреждены еще две трубы регионального газопровода. Как отмечается, пораженные нефтепровод и газопровод использовались для обеспечения работы военных объектов РФ, задействованных в войне против Украины.

Вскоре после взрывов местные медиа начали распространять заявления о якобы "плановых учениях" на нефтегазовой инфраструктуре с участием экстренных и специализированных служб. Таким образом российские власти пытались замаскировать истинные обстоятельства происшествия.

Также в августе сообщалось, что дроны атаковали Пензу и Самарскую область. В результате ударов возник пожар в районе НПЗ и на территории двух оборонных предприятий.

Стоит отметить, АО "Производственное объединение "Электроприбор" размещено в Пензе и связано с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа РФ.

