Пензу атаковали неизвестные дроны: горит нефтебаза
В российском городе Пенза в результате атаки неизвестных беспилотников возникло возгорание на нефтебазе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и губернатора Пензенской области.
Сообщается, что в ночь на 23 января в небе над Пензенской областью были замечены неизвестные дроны.
Впоследствии начала появляться информация о пожаре на местной нефтебазе.
Губернатор региона Олег Мельниченко написал в соцсетях, что около 4 часов утра в результате атаки дрона "произошло возгорание" на нефтебазе в Пензе.
"Возгорание" тушили 46 пожарных и 14 единиц техники.
Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ публиковал видео пожара.
Атаки на Пензу
Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2025 года в российском городе Пенза серия взрывов вывела из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод. В результате остановили работу две трубы магистрального нефтепровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки.
На том же участке были повреждены еще две трубы регионального газопровода. Как отмечается, пораженные нефтепровод и газопровод использовались для обеспечения работы военных объектов РФ, задействованных в войне против Украины.
Вскоре после взрывов местные медиа начали распространять заявления о якобы "плановых учениях" на нефтегазовой инфраструктуре с участием экстренных и специализированных служб. Таким образом российские власти пытались замаскировать истинные обстоятельства происшествия.
Также в августе сообщалось, что дроны атаковали Пензу и Самарскую область. В результате ударов возник пожар в районе НПЗ и на территории двух оборонных предприятий.
Стоит отметить, АО "Производственное объединение "Электроприбор" размещено в Пензе и связано с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа РФ.