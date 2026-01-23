Пензу атаковали неизвестные дроны: горит нефтебаза

В российском городе Пенза в результате атаки неизвестных беспилотников возникло возгорание на нефтебазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и губернатора Пензенской области.

Сообщается, что в ночь на 23 января в небе над Пензенской областью были замечены неизвестные дроны. Впоследствии начала появляться информация о пожаре на местной нефтебазе. Губернатор региона Олег Мельниченко написал в соцсетях, что около 4 часов утра в результате атаки дрона "произошло возгорание" на нефтебазе в Пензе. "Возгорание" тушили 46 пожарных и 14 единиц техники. Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ публиковал видео пожара.