Пентагону запропонували змінити моніторинг оборонної допомоги, що надається Україні

У документі вказано, що з лютого 2022 року Штати надали Україні понад 40 мільярдів доларів безпекової допомоги, включаючи "безпрецедентну кількість обладнання". Також у звіті зазначається, що на доставку військового обладнання від Пентагона в Україну подекуди потрібні тижні, разом з тим у відомства немає чітких вказівок щодо відстеження даних поставок, і "дані про доставку можуть бути неточними".

Також в управлінні звертають увагу, що оборонне відомство змінило свій підхід до моніторингу обладнання, що відправляється в Україну.

Відповідно, GAO передало Міноборони США вісім рекомендацій з метою переконатися, що все обладнання відстежується та використовується належним чином. Серед іншого, йшлося про те, що департамент має покращити точність даних про доставку та оцінити свій підхід до моніторингу кінцевого використання в Україні.

Крім того, управління попросило Пентагон розробити процес, який допоможе регулярно оцінювати та підвищувати точність даних про доставку, та розробити письмові вказівки, які б задокументували "ролі та обов'язки".

Своєю чергою в Міноборони Штатів погодилися з п’ятьма рекомендаціями та частково погодилося з іншими двома. Проте Пентагон "забракував" рекомендацію агентства про те, що йому слід уточнити вказівки щодо документування ймовірних порушень кінцевого використання.

Моніторинг оборонної допомоги для України

Нагадаємо, що у вересні минулого року Пентагон направив до Києва інспекторів для моніторингу військової допомоги Україні від США. Подібна американська перевірочна місія працювала в Україні і на початку цього року.

Як раніше заявили в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), Штати не виявили серйозних порушень, пов'язаних із наданою Україні допомогою.

Також в листопаді 2023 року в Міноборони України розповіли, що експерти моніторингової місії Європейського фонду миру (European Peace Facility) проводили облік переданого Силам оборони озброєння від країн Євросоюзу.