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Пентагону предложили изменить мониторинг оборонной помощи Украины

Фото: Пентагону дали рекомендации по мониторингу помощи для Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Управление отчетности правительства Соединенных Штатов Америки (GAO) представило для Министерства обороны рекомендации по обеспечению отслеживания и надлежащего использования оборудования американского производства, предоставляемого Украине в рамках оборонной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет GAO и Reuters.

В документе указано, что с февраля 2022 года Штаты предоставили Украине более 40 миллиардов долларов помощи, включая "беспрецедентное количество оборудования". Также в отчете отмечается, что на доставку военного оборудования от Пентагона в Украину иногда нужны недели, вместе с тем у ведомства нет четких указаний по отслеживанию данных поставок, и "данные о доставке могут быть неточными".

Также в управлении обращают внимание, что оборонное ведомство изменило свой подход к мониторингу отправляемого в Украину оборудования.

Таким образом GAO передало Минобороны США восемь рекомендаций, чтобы убедиться, что все оборудование отслеживается и используется должным образом. Среди прочего говорилось, что департамент должен улучшить точность данных о доставке и оценить свой подход к мониторингу конечного использования в Украине.

Кроме того, управление попросило Пентагон разработать процесс, который поможет регулярно оценивать и повышать точность данных о доставке, и разработать письменные указания, которые бы документировали "роли и обязанности".

В свою очередь в Минобороны Штатов согласились с пятью рекомендациями и частично согласились с другими двумя. Однако Пентагон "забраковал" рекомендацию агентства о том, что ему следует уточнить указания по документированию возможных нарушений конечного использования.

Мониторинг оборонной помощи для Украины

Напомним, что в сентябре прошлого года Пентагон направил в Киев инспекторов для мониторинга военной помощи Украине США. Подобная американская проверочная миссия работала в Украине и в начале этого года.

Как ранее заявили в Агентстве США по международному развитию (USAID), Штаты не выявили серьезных нарушений, связанных с предоставленной Украине помощью.

Также в ноябре 2023 г. в Минобороны Украины рассказали, что эксперты мониторинговой миссии Европейского фонда мира (European Peace Facility) проводили учет переданного Силам обороны вооружения от стран Евросоюза.

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