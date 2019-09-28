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Пентагон готов предоставить любую информацию о помощи Украине

Новости » Политика    28.09.2019 - 03:08
Пентагон готов предоставить любую информацию о помощи Украине
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Минобороны США передаст всю возможную информацию

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что официальные лица Пентагона предоставят Конгрессу "любую информацию", которую они могут, по вопросу задержки военной помощи США Украине. Об этом передает CNN.

По словам Эспера, Минобороны США может предоставить информацию как об этом инциденте, так и в отношении любого другого вопроса.

Эспер также сказал, что задержка американской военной помощи Украине не повлияла на национальную безопасность США.

"Большая часть денег за дверью. И ни разу, ни когда-либо задержки в этих деньгах, это финансирование не затронуло национальную безопасность США", - заявил Эспер.

Как сообщали американские СМИ, Трамп рассматривал возможность блокировать военную помощь Украине на 250 миллионов долларов, фактически приостановив выплату средств в ходе официального процесса пересмотра. Это произошло более чем через месяц после телефонного звонка между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, недавно группа сенаторов-демократов обратилась к Министерству обороны США с просьбой начать расследование задержки в предоставлении военной помощи Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит задерживать выплаты военной помощи Украине, пока Европа не начнет оказывать помощь Украине.

Трамп попросил приостановить выплату 400 миллионов долларов военной помощи Украине примерно за неделю до того, как провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

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