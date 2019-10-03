Глава Пентагона не был свидетелем телефонного разговора Трампа с Зеленским

Фото: Марк Эспер (GettyImages)

Никто из представителей Минобороны США не был при этом разговоре

Министр обороны США Марк Эспер не присутствовал при телефонном разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сказал на брифинге, который транслировал телеканал CNN.

Хоффман уточнил, что во время разговора президентов в июле текущего года никто из сотрудников Пентагона не присутствовал.

"Насколько мне известно, никто из министерства обороны не присутствовал при этом телефонном разговоре. Я специально задавал этот вопрос министру обороны, и он не присутствовал при разговоре", - подчеркнул Хоффман.

Он добавил, что главный юрисконсульт Минобороны США дал указание соответствующим отделам в Пентагоне "предоставить любые относящиеся к вопросу предоставления военной помощи Украине документы и записи.

Отметим, демократы в Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года. В обмен на расследование Трамп собирался не препятствовать предоставлению Украине военной помощи.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил, что он слушал телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле.

Вскоре конгрессмены потребовали от Помпео передать им документы, касающиеся контактов Трампа с его украинским коллегой, а также вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента нескольких сотрудников Госдепа.