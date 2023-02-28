У Пентагоні заявили, що загроза з боку Ірану перетворилася на глобальний виклик

Строул назвала причини перетворення загроза від Ірану на глобальний виклик.

"Це результат посилення військової співпраці між Іраном і Росією та незаконної передачі Іраном Росії ударних безпілотників, які використовуються в Україні", - сказала вона.

Нагадаємо, у ЦРУ повідомили про наявність доказів того, що РФ запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу.

У США також зазначали, що РФ найближчим часом може надати Ірану винищувачі.

Крім того, в Ірані заявили про розробку крилатої ракети великої дальності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.