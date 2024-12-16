У Пентагоні заявили про ознаки загибелі солдатів КНДР у Курській області

Солдати Північної Кореї брали участь у бойових діях у Курській області, що в Росії. У США вважають, що є всі ознаки загибелі північнокорейців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, пише Sky News.
"Ми вважаємо, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях в Курську... у нас є свідчення того, що вони зазнали втрат, як убитих, так і поранених", - заявив Райдер.
За його словами, наразі США не мають детальної інформації про кількість втрат з боку Північної Кореї.
Сьогодні вранці українська розвідка повідомила, що підрозділи армії КНДР пішли на штурм позицій ЗСУ в Курській області. Північнокорейці зазнали втрат, через що їх доукомплектовують свіжим особовим складом.
Раніше ж українські військові опублікували відео з, ймовірно, першими загиблими на війні проти України солдатами КНДР. Але загальні втрати можуть бути більшими.
Також варто зауважити, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів про те, як Росія почала використовувати солдатів КНДР.
Про те, як Зеленський прокоментував використання військ КНДР у штурмах, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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