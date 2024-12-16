В Пентагоне заявили о признаках гибели солдат КНДР в Курской области

Солдаты Северной Кореи участвовали в боевых действиях в Курской области, что в России. В США считают, что есть все признаки гибели северокорейцев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер, пишет Sky News.
"Мы считаем, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курске... у нас есть свидетельства того, что они понесли потери, как убитых, так и раненых", - заявил Райдер.
По его словам, пока США не имеют детальной информации о количестве потерь со стороны Северной Кореи.
Сегодня утром украинская разведка сообщила, что подразделения армии КНДР пошли на штурм позиций ВСУ в Курской области. Северокорейцы понесли потери, из-за чего их доукомплектовывают свежим личным составом.
Ранее же украинские военные опубликовали видео с, вероятно, первыми погибшими на войне против Украины солдатами КНДР. Но общие потери могут быть больше.
Также стоит заметить, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал о том, как Россия начала использовать солдат КНДР.
О том, как Зеленский прокомментировал использование войск КНДР в штурмах, читайте в материале РБК-Украина.
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