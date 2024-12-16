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Підрозділи армії КНДР доукомплектовують після штурмів у Курській області, - ГУР

Росія, Понеділок 16 грудня 2024 10:03
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Підрозділи армії КНДР доукомплектовують після штурмів у Курській області, - ГУР Фото: Підрозділи армії КНДР відправили на доукомплектовання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підрозділи армії КНДР пішли на штурм позицій ЗСУ в Курській області. Через втрати їх доукомплектовують свіжим особовим складом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Як зазначається в повідомленні, упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат: йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

Також, за даними ГУР, у районі села Куріловка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.

"У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на Курщині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 грудня українська розвідка повідомила, що Росія найближчим часом планує залучити солдатів КНДР до штурмів у Курській області.

Того ж дня ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські військові вже беруть участь у боях у Курській області. За його словами, Україна має інформацію про можливе застосування солдатів КНДР й на інших ділянках фронту.

Українські військові опублікували відео з, ймовірно, першими загиблими на війні проти України солдатами КНДР На відео з дрона зафіксовано штабеля тіл загиблих військовослужбовців.

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