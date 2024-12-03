В Пентагоне высказались касательно активного участия войск КНДР в России в наступлении

Фото: США пока не подтвердили участие военных КНДР в наступлении против Украины (Getty Images)

Министерство обороны США пока что не располагает доказательствами активного участия войск Северной Кореи в боях против Украины на стороне РФ. Но ситуация может измениться в любой момент.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в понедельник, 2 декабря.