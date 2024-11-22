ЗСУ спростували дані про присутність військових КНДР у Харківській області

Інформація про те, що у Харківській області було помічено військових з Північної Кореї не відповідає дійсності. Чутки про це поширила не офіційна особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".

Як заявили військові, особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ "Харків" і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції.

"Закликаємо представників ЗМІ та громадськість оперувати повідомленнями, які оприлюднені на офіційних каналах комунікації Збройних Сил України", - сказано у повідомленні.

Також в ОТУ "Харків" заявили, що обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала, і Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.