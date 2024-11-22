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ЗСУ спростували дані про присутність військових КНДР у Харківській області

П'ятниця 22 листопада 2024 22:16
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ЗСУ спростували дані про присутність військових КНДР у Харківській області Ілюстративне фото: ЗСУ спростували дані про присутність військових КНДР у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Інформація про те, що у Харківській області було помічено військових з Північної Кореї не відповідає дійсності. Чутки про це поширила не офіційна особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".

Як заявили військові, особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ "Харків" і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції.

"Закликаємо представників ЗМІ та громадськість оперувати повідомленнями, які оприлюднені на офіційних каналах комунікації Збройних Сил України", - сказано у повідомленні.

Також в ОТУ "Харків" заявили, що обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала, і Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Що передувало

Сьогодні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко та командир зведеного підрозділу 153-ї ОМБр Назарій Кішак заявили, що Росія перекинула частину північнокорейських військових до прикордоння Бєлгородської області. Окрім того, вони сказали, що військових КНДР було помічено у Харківській області.

Нагадаємо, на початку осені стало відомо, що КНДР відправила до Росії декілька тисяч своїх військових. Північнокорейські солдати вже пройшли навчання полігонах на сході РФ і їх було направлено.

За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, КНДР хоче отримати від Росії технології в обмін на солдатів. Йдеться про технології у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

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