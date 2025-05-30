ua en ru
Пт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Пентагоні викрили працівника, який планував "злити" секретну інформацію за кордон

П'ятниця 30 травня 2025 09:13
UA EN RU
В Пентагоні викрили працівника, який планував "злити" секретну інформацію за кордон Ілюстративне фото: в Пентагоні викрили працівника, який планував "злити" секретну інформацію за кордон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Сполучених Штатах Америки (США) затримали працівника Розвідувального агентства Пентагону, який планував "злити" секретну інформацію через незгоду з "цінностями" адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Згідно з даними Федеральної служби безпеки (ФСБ), розслідування проти 28-річного Натана Лаатша було розпочато ще в березні після отримання інформації про те, що він пропонував надати секретну інформацію іноземному уряду, оскільки "не погоджувався і не поділяв цінності цієї адміністрації". Водночас інформація про те, якій саме іноземній країні підозрюваний планував передати інформацію - не розкривається.

"Під час спілкування з таємним агентом ФБР, який видавав себе за посланця іноземної країни, Лаатш, як стверджується, протягом трьох днів записував секретну інформацію в блокнот на своєму столі, про що він повідомив агенту, що готовий надати", - додає ABC News.

Згідно з відеозаписами Лаатш ховав нотатки з секретною інформацією у шкарпетках. Інший працівник агентства стверджував, що підозрюваний складав сторінки з блокнота на дно своєї коробки для обіду.

Після цього ФБР провело операцію під час якої Лаатш погодився залишити секретну інформацію на флешці в призначеному місці в громадському парку в обмін на громадянство неназваної країни. Після цього його затримали "на гарячому".

"Злив" документів Пентагону

На початку квітня 2023-го до мережі "злили" секретні документи США в яких містилась інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу. При цьому тодішній голова Міністерства оборони України Олексій Резніков стверджував, що інформація в документах - суміш правдивої та хибної інформації.

Пізніше американські правоохоронці затримали Джека Тейшера, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки
NEWS
РФ обстріляла тролейбусне депо в Харкові: пошкоджено транспорт, будинки, є постраждалі
РФ обстріляла тролейбусне депо в Харкові: пошкоджено транспорт, будинки, є постраждалі
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів