У Пентагоні відреагували на заяву Моравецького про передачу зброї Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Пета Райдера.

"Ми завжди говорили, що будь-яка країна сама вирішує, який рівень підтримки їй надавати", - розповів Райдер.

За його словами, Польща була однією з провідних країн, коли йшлося про надання допомоги Україні в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

Райдер нагадав, що Польща підтримала понад мільйон українських біженців, які виїхали внаслідок російського вторгнення.

Що сказав Моравецький

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна припинила передавати зброю Україні. Він пояснив це тим, що уряд намагається модернізувати власні Збройні сили.

Пізніше речник уряду Польщі Петро Мюллер уточнив, що Польща продовжує передавати Україні озброєння за раніше узгодженими контрактами.

При цьому в польських ЗМІ повідомляли, що в Міністерстві закордонних справ були здивовані після такої заяви Моравецького.

Все це сталося на тлі конфлікту між країнами через імпорт зерна. Більш детально про нього можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.