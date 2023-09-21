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У Польщі зробили нову заяву про постачання зброї в Україну, згадавши про гаубиці Krab

Україна, Четвер 21 вересня 2023 15:34
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У Польщі зробили нову заяву про постачання зброї в Україну, згадавши про гаубиці Krab Фото: Польща продовжує реалізовувати контракт про передачі гаубиць Krab в Україну (facebook com CinCAFU)
Автор: Наталія Гурковська

На даний момент Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. У тому числі це правило стосується і передачі гаубиць Krab.

Про це заявив прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер, пише РБК-Україна з посиланням на РАР.

"У контексті питань про постачання озброєнь хотів би повідомити, що Польща здійснює лише раніше узгоджені постачання боєприпасів та озброєнь. У тому числі й ті, що випливають із підписаних з Україною контрактів", - сказав він, додавши, що це, зокрема, і "найбільший зарубіжний контракт", підписаний польською збройовою промисловістю після 1989 року, - на постачання гармати-гаубиці Krab.

Мюллер також заявив, що "з української сторони з'явилася низка абсолютно неприйнятних заяв і дипломатичних жестів", які Польща не приймає, проте, за його словами, у Польщі досі діє міжнародний хаб допомоги.

"У перші місяці війни Польща надала ключові танки, бронетехніку, літаки та боєприпаси для оборони України, які були необхідні для запобігання нападу Росії на Україну та в майбутньому на інші країни ЄС, включаючи Польщу. У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад Росії" - резюмував Мюллер.

Відносини України та Польщі

15 вересня Єврокомісія вирішила скасувати заборону на імпорт українського зерна у Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії. Після такого рішення Польща, Угорщина та Словаччина продовжили обмеження в односторонньому порядку. При цьому Україна вже подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

При цьому міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Польща не боїться наслідків з боку ЄС або Світової організації торгівлі (СОТ) за своє рішення ввести заборону на імпорт сільгосппродукції з України. А міністр Польщі у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк і зовсім припустив, що "якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам важко буде продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили досі".

У свою чергу, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зробив заяву щодо постачання зброї в Україну. Мовляв, Варшава більше не передає зброю в Україну, бо "зараз озброює Польщу".

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