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В Пентагоні стежать за ситуацією довкола вибухів у бухті Севастополя, - CNN

Фото: В Пентагоні стежать за ситуацією довкола вибухів у бухті Севастополя (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Міністерство оборони США пильно стежить за ситуацією із вибухами у бухті тимчасово окупованого Севастополя 29 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Журналісти наводять слова високопоставленого представника Пентагону, який підтвердив дані про вибухи.

"Але я не ділитимуся оцінками збитків, а також не маю додаткової інформації, що могло спричинити ці вибухи", - зазначив він.

Водночас посадовець вказав, що Росія "продовжує завдавати ракетних ударів по інфраструктурі України, зокрема об’єктах енергосистеми, що спричиняє масові перебої з електропостачанням".

Нагадаємо, 29 жовтня окупований Севастополь був нібито атакований БПЛА. Вибух "відбивали" кораблі Чорноморського флоту РФ.

До слова, речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк висміяла звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ до інциденту в бухті.

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ПентагонСевастопільВійна Росії проти України