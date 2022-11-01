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В Пентагоне следят за ситуацией вокруг взрывов в бухте Севастополя, - CNN

Фото: В Пентагоне следят за ситуацией вокруг взрывов в бухте Севастополя (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Министерство обороны США внимательно следит за ситуацией со взрывами в бухте временно оккупированного Севастополя 29 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Журналисты приводят слова высокопоставленного представителя Пентагона, подтвердившего данные о взрывах.

"Но я не буду делиться оценками ущерба, а также у меня нет дополнительной информации, что могло повлечь эти взрывы", - отметил он.

В то же время чиновник указал, что Россия "продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины, в частности объектам энергосистемы, что приводит к массовым перебоям с электроснабжением".

Напомним, 29 октября оккупированный Севастополь был якобы атакован БПЛА. Взрыв "отражали" корабли Черноморского флота РФ.

К слову, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк высмеяла обвинения россиян в причастности беспилотников ВСУ к инциденту в бухте.

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ПентагонСевастопольВойна России против Украины