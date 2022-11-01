В Пентагоне следят за ситуацией вокруг взрывов в бухте Севастополя, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Журналисты приводят слова высокопоставленного представителя Пентагона, подтвердившего данные о взрывах.

"Но я не буду делиться оценками ущерба, а также у меня нет дополнительной информации, что могло повлечь эти взрывы", - отметил он.

В то же время чиновник указал, что Россия "продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины, в частности объектам энергосистемы, что приводит к массовым перебоям с электроснабжением".