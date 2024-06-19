У Пентагоні розповіли про роботу авіаційної коаліції для України

"Ми зосереджені на роботі з авіаційною коаліцією. Це потрібно щоб визначити потреби ЗСУ для захисту свого населення, а потім їх виконати", - сказав він.

Райдер не назвав точну кількість українських пілотів, які проходять підготовку. За його словами, цю інформацію може давати лише українська сторона з урахуванням всіх чинників безпеки і планування.

Натомість він підтвердив, що українські льотчики навчаються керуванню F-16 на авіабазі в Аризоні та в Данії. І додав, що тренування можливо додатково розгорнути в інших місцях Європи.