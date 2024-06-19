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В Пентагоне рассказали о работе авиационной коалиции для Украины

Фото: прес-секретарь Пентагона Патрик Райдер (facebook.com/Patrick S Ryder)
Автор: Валерий Савицкий

Министерство обороны Соединенных Штатов настроено на взаимодействие со странами т.н. "авиационной коалиции", чтобы обеспечить потребности Украины на этом направлении.

Об этом заявил прес-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг 18 июня.

"Мы сосредоточены на работе с авиационной коалицией. Это нужно чтобы определить потребности ВСУ для защиты своего населения, а затем их выполнить", - сказал он.

Райдер не назвал точное количество украинских пилотов, которые проходят подготовку. По его словам, эту информацию может давать только украинская сторона с учетом всех факторов безопасности и планирования.

Впрочем, он подтвердил, что украинские летчики обучаются управлению F-16 на авиабазе в Аризоне и в Дании. И добавил, что тренировки возможно дополнительно развернуть в других местах Европы.

Истребители F-16 для Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что поступление больших объемов западной техники и оружия, в частности истребителей F-16, приведет к тому, что время будет играть в пользу Украины.

Украинские пилоты уже наработали необходимое количество налетов на F-16.

В ближайшее время Украина получит первые самолеты от стран Запада.

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F-16