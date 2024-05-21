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В Пентагоні розповіли, коли військових інструкторів США можуть відправити в Україну

Вівторок 21 травня 2024 01:19
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В Пентагоні розповіли, коли військових інструкторів США можуть відправити в Україну Фото: Чарльз Браун, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки (США) наразі не планують відправлення в Україну військових інструкторів. Це може відбутися вже після завершення війни, розв'язаної РФ проти України.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун за підсумками засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Топ-генерал США нагадав, що раніше, до початку широкомасштабної військової агресії РФ, американські військовослужбовці були в Україні в рамках спільних тренувань.

"Зараз цього не відбувається. Коли я казав, що колись врешті ми зможемо це робити знову, це як тільки військовий конфлікт закінчиться, коли буде краща ситуація. Тоді, я підозрюю, ми зможемо привезти інструкторі", - зазначив Браун.

Але, наголосив він, наразі "немає планів привозити американських інструкторів в Україну".

Питання щодо відправки західних військ в Україну

Нагадаємо, у лютому президент Франції Емануель Макрон висловився щодо можливості відправки військовослужбовців країн умовного Заходу до України. Ініціатива французького лідера викликала певну дискусію між керівництвом держав-партнерів, та країн членів НАТО. Значна кількість виступила проти, проте деякі держави підтримали ідею.

Зауважимо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на території України вже присутній певний контингент представників НАТО - йдеться про інструкторів та спостерігачів.

Глава уряду Естонії Кая Каллас заявила, що країни-члени НАТО не повинні боятись відправити своїх військових в Україну, позаяк це не втягне Альянс у війну з РФ.

Додамо, раніше у травні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив твердження про те, що альянс не планує введення військ в Україну, й Київ із таким проханням навіть не звертався.

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