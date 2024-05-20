ua en ru
Пн, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Немає підстав для страху. Каллас підтримала відправку військових Заходу в Україну

Понеділок 20 травня 2024 09:04
UA EN RU
Немає підстав для страху. Каллас підтримала відправку військових Заходу в Україну Фото: Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Країни-члени НАТО не повинні боятись відправити своїх військових в Україну. Це не втягне Альянс у війну з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас в коментарі Financial Times.

Як відзначила Каллас, "є країни, які вже тренують солдатів на місцях". Тренування проходять на їх страх та ризик. Водночас атака російських терористів на навчальний персонал не призвела б до автоматичного пускання в дію статті 5 НАТО.

"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... розбомбимо Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав", - відзначила прем'єр.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки (США) Сі Кей Браун також відзначив, що західні лідери врешті-решт прийдуть до рішення про відправку солдатів в Україну.

За словами Каллас, для прийняття відповідного кроку з боку Естонії необхідне схвалення парламенту, втім "ми не повинні зараз нічого виключати".

"Російська пропаганда говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібне виправдання. Що б ми не робили зі свого боку... Якщо вони захочуть напасти, вони нападуть", - додала прем'єр.

Відправка військ НАТО в Україну

Вперше про відправку військовослужбовців до України заговорив французький лідер Еммануель Макрон. Його слова викликали різку реакцію з боку партнерів, втім, були й ті, хто погодився підтримати відповідну ініціативу.

Також нещодавно голова польського уряду Дональд Туск заявив, що на території України вже присутній певний контингент представників НАТО. Мова йде про інструкторів, а також спостерігачів.

Як пише The New York Times, союзники Альянсу поступово наближаються до відповідного рішення щодо відправки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Естонія Війна в Україні
NEWS
Відключення світла в Україні. У чому різниця між аварійними та погодинними графіками
Відключення світла в Україні. У чому різниця між аварійними та погодинними графіками
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни