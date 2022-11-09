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У Пентагоні розповіли, як Україні можуть допомогти впоратися з блекаутами

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Середа 09 листопада 2022 01:30
У Пентагоні розповіли, як Україні можуть допомогти впоратися з блекаутами Фото: Україні готують допомогу, щоб вирішити проблему блекаутів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки разом з іншими країнами та партнерами планують передати Україні електрогенератори, водоочисну, опалювальну та іншу спецтехніку, розповів представник Пентагону Патрік Райдер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Представник Міноборони США в ході брифінгу зазначив, що в результаті російських ракетних ударів було "виведено з ладу значну частину" української енергетичної інфраструктури.

Так, Штати обговорюють із партнерами надання допомоги для запобігання блекаутам у ряді регіонів України.

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти", - розповів Райдер.

Співробітник Пентагону уточнив, що розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів та іншої спеціальної техніки.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на вечір 8 листопада відключено від електропостачання близько 4 мільйонів українців у 14 областях, у тому числі в Києві.

Нагадаємо також, що перед цим прем'єр Денис Шмигаль розповів, яку допомогу Україна отримала від партнерів для відновлення енергетичної інфраструктури.

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