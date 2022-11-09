У Пентагоні розповіли, як Україні можуть допомогти впоратися з блекаутами

Сполучені Штати Америки разом з іншими країнами та партнерами планують передати Україні електрогенератори, водоочисну, опалювальну та іншу спецтехніку, розповів представник Пентагону Патрік Райдер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Представник Міноборони США в ході брифінгу зазначив, що в результаті російських ракетних ударів було "виведено з ладу значну частину" української енергетичної інфраструктури. Так, Штати обговорюють із партнерами надання допомоги для запобігання блекаутам у ряді регіонів України. "Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти", - розповів Райдер. Співробітник Пентагону уточнив, що розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів та іншої спеціальної техніки.