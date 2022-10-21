Відновлення енергетичної інфраструктури: яку допомогу Україна отримала від партнерів
Незважаючи на те, що Росія завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України більше тижня, ситуація залишається контрольованою.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави уряду.
"Ми суттєво збільшили кількість ремонтних бригад, закупили додаткове обладнання для ремонтів, яке зберігається в надійних місцях. Країни-партнери постійно надають необхідну допомогу", - заявив Шмигаль.
За його словами, партнери України надають необхідну допомогу для відновлення інфраструктури:
- 55 млн доларів виділили США для ремонту та технічного обслуговування газових труб, а також надання електрогенераторів, альтернативних джерел палива для соцінфраструктури;
- 70 млн євро готуються виділити Нідерланди;
- Данія допомагає з опалювальним сезоном у Миколаївській області;
- Україна має попередні домовленості з Норвегією та Великобританією про постачання газу, особливо у разі критичної потреби взимку. ЄС та Канада також підключаються до допомоги;
- оператори системи розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн передають "Укренерго" генератори, трансформаторне обладнання, проводи, ізолятори для ліній електропередач та багато іншого, завдяки чому Україна може швидше відновлювати постачання електроенергії.
Раніше ми писали, що житловий фонд у неприфронтових громадах України готовий до опалювального сезону майже на 100%.
Також раніше повідомлялося, що мінімально допустима температура у квартирах під час майбутнього опалювального сезону становитиме 16 градусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.