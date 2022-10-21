Відновлення енергетичної інфраструктури: яку допомогу Україна отримала від партнерів

Незважаючи на те, що Росія завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України більше тижня, ситуація залишається контрольованою.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави уряду.

За його словами, партнери України надають необхідну допомогу для відновлення інфраструктури:

"Ми суттєво збільшили кількість ремонтних бригад, закупили додаткове обладнання для ремонтів, яке зберігається в надійних місцях. Країни-партнери постійно надають необхідну допомогу", - заявив Шмигаль.

Раніше ми писали, що житловий фонд у неприфронтових громадах України готовий до опалювального сезону майже на 100%.

Також раніше повідомлялося, що мінімально допустима температура у квартирах під час майбутнього опалювального сезону становитиме 16 градусів.

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