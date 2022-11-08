На цей вечір без світла близько 4 мільйонів українців у 14 областях, - Зеленський

В Україні станом на вечір вівторка, 8 листопада, відключено від електропостачання близько 4 мільйонів громадян, які проживають у містах у 14 областях, у тому числі й у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що в більшості випадків люди зараз без світла саме внаслідок відключення згідно зі стабілізаційними графіками, а не аварійними відключеннями.

"Тривають ремонтні роботи і на всіх тих обʼєктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів", - повідомив Зеленський.

Також президент подякував працівникам енергослужб, комунальних підприємств, чиновникам та представникам самоврядування, які займаються стабілізацією ситуації.

"Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам, обласним адміністраціям, місцевому самоврядуванню - усім, хто повертає нашим людям передбачуваність життя навіть у таких умовах", - заявив глава держави.