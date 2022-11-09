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В Пентагоне рассказали, как Украине могут помочь справиться с блэкаутами

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Среда 09 ноября 2022 01:30
В Пентагоне рассказали, как Украине могут помочь справиться с блэкаутами Фото: Украине готовят помощь, чтобы решить проблему блэкаутов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки вместе с другими странами и партнерами планируют передать Украине электрогенераторы, водоочистную, отопительную и другую спецтехнику, рассказал представитель Пентагона Патрик Райдер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Представитель Минобороны США в ходе брифинга отметил, что в результате российских ракетных ударов была "выведена из строя значительная часть" украинской энергетической инфраструктуры.

Так, Штаты обсуждают с партнерами оказание помощи для предотвращения блэкаутов в ряде регионов Украины.

"Я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь", - рассказал Райдер.

Сотрудник Пентагона уточнил, что рассматриваются, в частности, возможные поставки генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и прочей специальной техники.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на вечер 8 ноября отключены от электроснабжения около 4 миллионов украинцев в 14 областях, в том числе в Киеве.

Напомним также, перед этим премьер Денис Шмигаль рассказал, какую помощь Украина получила от партнеров для восстановления энергетической инфраструктуры.

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