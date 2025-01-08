В Пентагоні розповіли, на чому зосередять увагу на "знаковому" засіданні "Рамштайну"

В американському оборонному відомстві зазначили, що зустріч у форматі "Рамштайн", які стали проводити з квітня 2022 року, відіграє "важливу роль у координації міжнародної підтримки для допомоги Україні у захисті її суверенітету від неспровокованої агресії Росії".

В Міноборони США назвали майбутнє 25-те засідання "знаковим".

Зазначається, що під час зустрічі Остін спілкуватиметься з міністрами оборони інших держав, які входять до коаліції, та старшими військовими посадовими особами з усього світу.

У Пентагоні поінформували, що на "Рамштайні" обговорять:

безпосередні потреби України на полі бою,

довгострокові потреби в обороні та важливу координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів.

"Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та броньовані транспортні засоби, а також зусилля з посилення оборонної промислової бази", - розповіли в Міноборони США.

На зустрічі визначать план щодо підтримки України до 2027 року

На сайті Пентагону також навели заяви "двох високопосадовців" представникам ЗМІ 7 січня про те, що Остін на засіданні на авіабазі Рамштайн має намір зібрати вісім лідерів коаліційних сил і засобів контактної групи, щоб скласти план Обороноздатність України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року.

В Міноборони США роз'яснили, що у загальній групі із формату "Рамштайн" існує коаліційна керівна група, що складається з 8 коаліцій щодо можливостей. Кожна з них представляє один з аспектів військового потенціалу України, та спільно очолюється принаймні двома окремими країнами НАТО.

"Лідерам цих коаліцій потрібно буде схвалити дорожні карти, які сформулюють потреби та цілі українських військово-повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, інформаційних технологій і безпеки на морі до 2027 року. Ці дорожні карти мають на меті забезпечити можливість донорів планувати та підтримувати Україну стабільно в майбутньому", - цитує Пентагон одного із чиновників американського оборонного відомства.

Чиновник США також зазначив, що хоча 25-е засідання Контактної групи буде останнім для Остіна в якості глави Пентагону, Міноборони США не "закриває" групу, і робота її продовжиться.

Також американське відомство нагадало, що з моменту заснування такої Контактної групи у квітні 2022 року США, їхні союзники та партнери виділили понад 126 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.

Нове засідання у форматі "Рамштайн"

Раніше повідомлялося, що чергове засідання Контактної групи з питання оборони України у форматі "Рамштайн" має відбутися 9 січня.

Нещодавно представниця Міноборони США Сабріна Сінгх розповіла, що на цьому засіданні сфокусують увагу на питаннях забезпечення практичних та скоординованих кроків, щоб посилити обороноздатність України зараз та в майбутньому.

7 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Київ веде ретельну підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн". Глава держави зазначив, що обговорюються усі потреби українських військових.

Додамо, за даними Associated Press, ймовірно, під час візиту глави Пентагона до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня США планують оголосити значний пакет військової допомоги Україні.