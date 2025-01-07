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Зеленський: готуємося до "Рамштайну", розглядаємо з Генштабом всі пакети та потреби

Вівторок 07 січня 2025 20:48
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Зеленський: готуємося до "Рамштайну", розглядаємо з Генштабом всі пакети та потреби Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна веде ретельну підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн". Обговорюються усі потреби українських військових.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент заявив під час вечірнього звернення.

"Міністерство оборони та Генштаб - усі пакети, які доступні, а також наші потреби. Предметно ми готуємося до "Рамштайну", - заявив Зеленський.

За його словами, він також заслухав доповідь Служби зовнішньої розвідки, яка стосувалась перспектив України.

Окрім цього сьогодні Зеленському доповідали спікер Верховної Ради, урядовці та команда Офісу президента щодо роботи з Євросоюзом, зокрема, щодо переговорного процесу.

"Цей рік у нас має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже - безпеці всієї нашої Європи. Цьогоріч у ЄС головування спочатку Польщі, друге півріччя - головування Данії. Наші дуже відповідальні партнери. З українського боку ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки", - розповів президент.

Засідання у форматі "Рамштай"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нове засідання з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в четвер, 9 січня.

За словами прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінгх, на новому засідання сфокусують увагу на тому, як забезпечити практичні та скоординовані кроки, щоб посилити обороноздатність України як зараз, так і в майбутньому.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Зустріч Рамштайн
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