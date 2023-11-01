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У Пентагоні прокоментували наступ РФ на Авдіївку: операції з обмеженим ефектом

США, Середа 01 листопада 2023 09:08
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У Пентагоні прокоментували наступ РФ на Авдіївку: операції з обмеженим ефектом Фото: речник Пентагону Пет Райдер (facebook.com/InternationalDefenceDesk)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська проводять в Україні, зокрема в районі Авдіївки, "наступальні операції з обмеженим ефектом".

Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За його словами, українські воїни домагаються "певних додаткових успіхів та прогресу" на полі бою.

"Ми бачимо, як у деяких місцях росіяни намагаються провести наступальні операції з обмеженим ефектом. Намагаються просунутися вперед у деяких областях", - сказав Райдер.

Він зазначив, що США зосереджені на подальшому наданні допомоги Україні як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Райдер також додав, що союзники продовжують навчати українських військових у Німеччині.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні окупанти активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, цей наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Британська розвідка повідомляла, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

До того ж у ЗСУ зазначали, що росіяни втратили понад 6500 осіб з 10 жовтня через спробу наступу на Авдіївку.

Тим часом в Інституті вивчення війни повідомили, що окупанти в атаках під Авдіївкою використовують загони піхоти "Шторм-Z", які в середньому втрачають від 40 до 70% особового складу за кілька днів.

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