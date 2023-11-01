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В Пентагоне прокомментировали наступление РФ на Авдеевку: операции с ограниченным эффектом

США, Среда 01 ноября 2023 09:08
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В Пентагоне прокомментировали наступление РФ на Авдеевку: операции с ограниченным эффектом Фото: представитель Пентагона Пэт Райдер (facebook.com/InternationalDefenceDesk)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска проводят в Украине, в том числе в районе Авдеевки, "наступательные операции с ограниченным эффектом".

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

По его словам, украинские воины добиваются "определенных дополнительных успехов и прогресса" на поле боя.

"Мы видим, как в некоторых местах россияне пытаются провести наступательные операции с ограниченным эффектом. Пытаются продвинуться вперед в некоторых областях", - сказал Райдер.

Он отметил, что США сосредоточены на дальнейшем оказании помощи Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Райдер также добавил, что союзники продолжают обучать украинских военных в Германии.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, это наступление является самым масштабное с 2014 года.

Британская разведка сообщала, что оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

К тому же, в ВСУ отмечали, что россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.

Тем временем в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты в атаках под Авдеевкой используют отряды пехоты "Шторм-Z", которые в среднем теряют от 40 до 70% личного состава за несколько дней.

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