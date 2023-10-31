РФ кидає у "м'ясні атаки" під Авдіївкою незахищену піхоту "Шторм-Z", - ISW

Російські війська в атаках під Авдіївкою використовують загони піхоти "Шторм-Z", які в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що сформовані штурмові підрозділи "Шторм-Z" здебільшого з новобранців-полонених. Їх же кидають у лобові атаки.

На цьому 30 жовтня наголосив речник Таврійського угруповання полковник Олександр Штупун. Він зазначив, що ворог готується до "м'ясних атак" - лобових атак піхоти під Авдіївкою. Окупанти тренують штурмові підрозділи для майбутніх штурмів без екіпірування.

Посилаються в ISW на російського "воєнкора", який переконує, що перебуває на Авдіївському напрямку. Він зазначає, що "м'ясні атаки" - це коли російські піхотні сили атакують без артилерійської підтримки

Він стверджував, що коли два російські полки проводять "м'ясні атаки" пліч-о-пліч, стик між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що штурмові загони "Шторму-Z" на Авдіївському напрямку і на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій і в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу.

Він критикував погану підготовку російських військових підрозділів "Шторму-Z " і небажання офіцерів враховувати пропозиції командирів при призначенні їм бойових завдань.

За словами російського "воєнкора", підрозділи "Шторму-Z" часто вводяться в бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку із сусідніми підрозділами та, як правило, намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат.

Обидва "воєнкори" відзначили відсутність належної артилерійської підтримки російських атак і контратак.

Один з них заявив, що ці фактори призводять до того, що підрозділи "Шторму-Z" перетворюються на "сміття", так і не досягнувши значних результатів.

В Інституті наголошують, що неодноразово повідомляли про те, що ці підрозділи неефективні.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Британська розвідка вважає, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

Вчора повідомлялося, що під Авдіївкою російські війська перегруповуються, підтягуючи техніку й перекидаючи особовий склад. Найближчими днями на цій ділянці фронту очікується нова хвилю ворожих штурмів.