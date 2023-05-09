Ілюстративне фото: у Пентагоні підтвердили, що Україна збила російську ракету "Кинджал" із ЗРК Patriot (Getty Images)

Українські захисники змогли збити російську гіперзвукову ракету "Кинджал" за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Пентагону генерала Патріка Райдера.