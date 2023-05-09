У Пентагоні підтвердили, що Україна збила російську ракету "Кинджал" із ЗРК Patriot
Українські захисники змогли збити російську гіперзвукову ракету "Кинджал" за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Пентагону генерала Патріка Райдера.
"Коли йдеться про готовність України, її інвентарю або відомостей про перехоплення ракет, я можу підтвердити, що вони збили російську ракету ("Кинджал" - ред.), застосувавши систему протиракетної оборони Patriot", - зазначив Райдер, коментуючи нещодавнє відповідне повідомлення Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, 5 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські захисники збили російську гіперзвукову ракету у небі над Києвом 4 травня.
При цьому вже 6 травня командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив цю інформацію.
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