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В Пентагоне подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot

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Вторник 09 мая 2023 22:21
В Пентагоне подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot Иллюстративное фото: в Пентагоне подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона генерала Патрика Райдера.

"Когда речь заходит о готовности Украины, ее инвентаря или сведений о перехвате ракет, я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету ("Кинжал" - ред.), применив систему противоракетной обороны Patriot", - отметил Райдер, комментируя недавнее соответствующее сообщение Воздушных сил ВСУ.

Напомним, 5 мая в СМИ появилась информация о том, что украинские защитники сбили российскую гиперзвуковую ракету в небе над Киевом 4 мая.

При этом уже 6 мая командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил эту информацию.

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