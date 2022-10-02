У Пентагоні озвучили умову вступу України в НАТО

Нагадаємо, що 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Як згодом стало відомо, в Сполучених Штатах Америки вважають, що вступ України до НАТО наразі "не на часі".

Щобільше, видання Politico пише, що заявка України про прискорений вступ до НАТО нібито "стала несподіванкою" для адміністрації президента США Джо Байдена.

Додамо, раніше РБК-Україна роз'яснило процедуру вступу до Північноатлантичного Альянсу.

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