В Пентагоне озвучили условие вступления Украины в НАТО

Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Как впоследствии стало известно, в Соединенных Штатах Америки считают, что вступление Украины в НАТО пока "не ко времени".

Более того, издание Politico пишет, что заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО якобы "стала неожиданностью" для администрации президента США Джо Байдена.

Добавим, ранее РБК-Украина разъяснило процедуру вступления в Североатлантический Альянс.

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