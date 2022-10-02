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В Пентагоне озвучили условие вступления Украины в НАТО

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Вашингтон поддерживает политику "открытых дверей" в НАТО. Однако решение о возможном вступлении Украины должны принять все страны-участницы блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время брифинга.

Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Как впоследствии стало известно, в Соединенных Штатах Америки считают, что вступление Украины в НАТО пока "не ко времени".

Более того, издание Politico пишет, что заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО якобы "стала неожиданностью" для администрации президента США Джо Байдена.

Добавим, ранее РБК-Украина разъяснило процедуру вступления в Североатлантический Альянс.

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