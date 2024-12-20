У Пентагоні очікують збільшення втрат солдатів КНДР у війні РФ проти України

Речника американського оборонного відомства просили прокоментувати дані розвідки Південної Кореї щодо ліквідації у боях з Силами оборони України щонайменше 100 військових КНДР.

Говорячи про оцінку США стосовно втрат серед північнокорейських солдатів, Райдер заявив, що американська сторона вважає, що наразі може йтися про "кілька сотень" загиблих або поранених.

"Ми продовжуємо спостерігати та оцінювати на цьому етапі, що кілька сотень сил КНДР було втрат, які варіюються від убитих у бою до поранених", - сказав Райдер.

Представник Пентагону заявив, що з огляду на триваючу участь цих південнокорейських солдатів разом з російськими військовими у боях з українськими захисниками, можна очікувати зростання втрат з боку контингенту КНДР.

"Оскільки вони вступають у бої з росіянами (проти ЗСУ, - ред.), ви знаєте, ми, звичайно, очікуємо, що ці цифри зростуть", - зазначив Райдер.

Участь військ КНДР у боях проти ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, ще у червні на тлі повідомлень в ЗМІ про можливість відправки солдатів КНДР до РФ на поміч Кремлю у війні проти України, в Пентагоні прогнозували, що у разі долучення північнокорейських сил до російських загарбників вони можуть стати "гарматним м'ясом".

Восени стало відомо, що Північна Корея перекинула до РФ понад десять тисяч своїх військових. Після тренування певну частину вже кинули у Курську область, де солдати КНДР разом з росармією воюють проти Сил оборони України.

16 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ вже почала залучати військових КНДР до боїв у Курській області.

Як розповів голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко 18 грудня, втрати військ КНДР у Курській області вже перевищують 200 осіб.

Того ж дня американська газета The New York Time писала, що у Пентагоні вважають, що КНДР втратила на війні вже "кілька сотень" солдатів. За даними Міноборони США, РФ сконцентрувала близько 50 тисяч російських і північнокорейських військ, щоб витіснити ЗСУ з прикордонних районів Курської області.

19 грудня британська розвідка повідомила, що зафіксувала значні втрати військ КНДР у Курській області.

20 грудня у розвідці Південної Кореї заявили про те, що щонайменше 100 військових КНДР у Росії вже загинули, а ще 1000 - дістали поранення під час боїв з воїнами ЗСУ в Курській області.