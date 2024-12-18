У Пентагоні вважають, що КНДР втратила на війні вже "кілька сотень" солдатів, - NYT

У Пентагоні заявили, що КНДР втратила на війні проти України "кілька сотень" солдатів. Йдеться про вбитих та поранених військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Time.

Як зазначає видання, високопоставлений військовий Пентагону на закритому брифінгу заявив, що українські війська вбили або поранили "кілька сотень" північнокорейських солдатів, яких відправили допомагати Росії у війні проти України.

За даними Пентагону, Росія сконцентрувала близько 50 тисяч російських і північнокорейських військ, щоб витіснити українські сили з прикордонних районів Курської області.

За словами американського посадовця, північнокорейські солдати не були загартовані в боях, а Україна завдала ударів по їхніх пунктах управління, а також по позиціях піхоти.