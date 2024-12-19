Британська розвідка зафіксувала значні втрати військ КНДР у Курській області

Армія КНДР вже зазнала значних втрат під час штурмів українських позицій у Курській області. Війська КНДР зазнають труднощів з інтеграцією та взаємодією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter) .

Як наголошується у зведенні, війська КНДР наразі беруть участь у наступальних бойових діях проти українських сил у Курській області. Близько 11 тисяч солдатів розгорнуто в цій області Росії.

"Війська КНДР, найімовірніше, зазнали значних бойових втрат, але поки що досягли тільки тактичних успіхів", - ідеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, російські війська і сили КНДР майже напевно зазнають труднощів із взаємодією. Вони не розмовляють однією мовою, і війська КНДР майже напевно відчувають труднощі з інтеграцією в російську структуру командування і управління.

У Міноборони Британії нагадали, що Росія і КНДР поглибили зв'язки Договором про всеосяжне стратегічне партнерство, який містить пункт про взаємну оборону і набув чинності з 4 грудня 2024 року.

"Для Росії військова підтримка КНДР у війні в Україні, найімовірніше, була основним фактором партнерства і до недавнього часу була зосереджена навколо поставок зброї Північною Кореєю. Натомість КНДР отримала від Росії міжнародну підтримку високого рівня і забезпечила собі торгового партнера, готового порушити санкції", - наголошується у зведенні.

Війська КНДР

Нагадаємо, за словами офіційних осіб США і Південної Кореї, понад 10 000 північнокорейських солдатів були відправлені на допомогу Росії у війні.

Президент Володимир Зеленський повідомив 16 грудня, що до боїв у Курській області Росія почала залучати солдатів із КНДР.

За даними розвідки Південної Кореї, щонайменше 100 північнокорейських військових, дислокованих на Росії, загинули, а ще 1000 дістали поранення під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області.