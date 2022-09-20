У Пентагоні назвали заяви про проведення "референдумів" інформаційною операцією

Заяви ватажків так званих "ЛНР" та "ДНР" щодо проведення "референдумів" про приєднання до складу Росії відволікають увагу після успішного контрнаступу України та є простою інформаційною операцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Це просто інформаційна операція, яка має на меті відвернути увагу від важкого стану, в якому зараз перебувають російські військові", - заявив прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу.

Він назвав заклик до "референдумів" частиною російської "збірної гри".

Райдер зазначив, що окупанти повторюють сценарій 2014 року: спочатку повідомляють по плани щодо проведення "референдумів", а потім використують це як основу, щоб спробувати претендувати на легітимність анексії суверенної території України.

Райдер сказав, що псевдореферендуми не викликатимуть довіри та не вплинуть на підтримку України. США і надалі буде працювати з Україною та міжнародними партнерами, щоб надати її необхідну підтримку.

"Ніхто не буде сприймати такі фіктивні "референдуми" з довірою, і США точно не визнають результати будь-яких фіктивних виборів", - сказав він.