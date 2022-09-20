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Путін може готуватися до проведення мобілізації, - Білий дім

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Вашингтон, Вівторок 20 вересня 2022 19:51
Путін може готуватися до проведення мобілізації, - Білий дім Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

У Білому домі вважають, що президент РФ Володимир Путін може готуватись до проведення мобілізації на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.

Салліван нагадав, що українські військові останніми днями провели успішний контрнаступ на сході. За його словами, враховуючи успіхи ЗСУ, Путін "може перебувати на порозі ухвалення двох рішень".

Радник Байдена пояснив, що одним із таких рішень є підготовка до псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України, які є порушенням українського суверенітету.

"Росія поспішає провести ці референдуми у відповідь на успіхи України на полі бою, а також для підготовки до потенційних мобілізаційних заходів", - наголосив Салліван.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, так звані "ЛДНР" назвали терміни проведення "референдумів" про входження до складу РФ.

Після цього в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Путін сьогодні ввечері звернеться до росіян, зокрема він порушить питання "референдумів".

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Путін може готуватися до проведення мобілізації, - Білий дім
Путін може готуватися до проведення мобілізації, - Білий дім
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