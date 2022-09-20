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В Пентагоне назвали заявления о проведении "референдумов" информационной операцией

Новина українською →
США, Вторник 20 сентября 2022 20:38
В Пентагоне назвали заявления о проведении "референдумов" информационной операцией Фото: в Пентагоне назвали заявления о проведении "референдумов" информационной операцией (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Заявления главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР" о проведении "референдумов" о присоединении к составу России отвлекают внимание после успешного контрнаступления Украины и являются простой информационной операцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это просто информационная операция, цель которой отвлечь внимание от тяжелого состояния, в котором сейчас находятся российские военные", - заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге.

Он назвал призыв к "референдумам" частью российской "сборной игры".

Райдер отметил, что оккупанты повторяют сценарий 2014 года: сначала сообщают о планах проведения "референдумов", а затем используют это как основу, чтобы попытаться претендовать на легитимность аннексии суверенной территории Украины.

Райдер сказал, что псевдореферендумы не будут вызывать доверия и не повлияют на поддержку Украины. США и дальше будет работать с Украиной и международными партнерами, чтобы оказать ее необходимую поддержку.

"Никто не будет воспринимать такие фиктивные "референдумы" с доверием, и США точно не признают результаты каких-либо фиктивных выборов", - сказал он.

Напомним, оккупанты объявили о намерении провести псевдореферендумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

В Белом доме считают, что президент России Владимир Путин может готовиться к проведению мобилизации на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

Украина призывает международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести "референдумы".

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