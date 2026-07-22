У Пентагоні назвали точну вартість війни Трампа в Ірані

Міністр оборони США Піт Гегсет уперше виступив перед Конгресом після відновлення масштабних бомбардувань Ірану. Він озвучив суму витрат у 37,5 мільярда доларів, яка включає поточні операції та плани до кінця вересня.

Проте витрати лише зростатимуть. Минулого місяця Дональд Трамп попросив у законодавців додаткові 90 мільярдів доларів. Більшість цих коштів піде саме на іранську кампанію. У Конгресі багато політиків вже незадоволені війною напередодні виборів у листопаді.

Гегсет попередив: без термінового фінансування армія не зможе нормально функціонувати. Це становить пряму загрозу національній безпеці. Зараз Пентагону потрібно 1,5 трильйона доларів на 2027 рік.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн підтвердив ризики. Гроші на зарплати військовим знайдуть. Проте інвестиції в майбутнє та обслуговування техніки під питанням.

Втрати США у війні в Ірані

Лише за останні вихідні кількість загиблих зросла до 18 осіб. Ще приблизно 430 військових отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє агенція.

Конгрес скаржиться на закритість Білого дому. Трамп і його команда не розкривають плани, тому сенатори побоюються початку «нескінченної війни».